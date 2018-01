Guerrilha ataca gasoduto na Colômbia Cerca de 35 metros do gasoduto que fornece o combustível aos usuários da cidade colombiana de Bucaramanga foram destruídos por guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), informou hoje a polícia local. O atentado - o segundo em duas semanas - ocorreu em uma zona afastada do município de Sabana de Torres, no departamento (estado) de Santander, localizado a cerca de 300 km a nordeste de Bogotá. Em 12 de novembro, três explosões de bombas causaram danos em cinco poços de petróleo do campo petrolífero de Caño Limón no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela. Os operários que trabalham na reparação da tubulação danificada conseguiram controlar o sistema e evitar danos ecológicos mais graves entre os causados pelo derramamento de parte do gás.