Guerrilha ataca localidades no sudoeste da Colômbia As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) atacaram três localidades do sudoeste colombiano, deixando pelo menos quatro mortos, o marido de uma prefeita seqüestrado e vasta destruição. O município de Carlosama, a 495 quilômetros de Bogotá, sofreu o pior ataque na segunda-feira à noite, quando dezenas de guerrilheiros irromperam disparando e lançando explosivos. Segundo informou o comandante da polícia estadual, José Bonilla, dois guerrilheiros e um policial morreram no ataque. O exército informou também que um morador de Carlosama morreu quando uma parede de sua casa foi derrubada por explosivos. Além disso, o marido da prefeita Sara Mercedes Bolaños, Alirio Chávez, foi sequestrado. Para atacar a delegacia de polícia local, a guerrilha utilizou bujões de gás carregados de explosivos. A sede policial ficou semidestruída, assim como outras seis moradias em torno, e três veículos. Enquanto combatiam durante a noite até esta madrugada, os policiais receberam apoio aéreo. Com a chegada de um reforço de tropas, os rebeldes abandonaram Carlosama. Simultaneamente, as Farc atacaram o município de Cubal, a 520 quilômetros a sudoeste de Bogotá, mas ainda não se tem um balanço dos combates, indicou o coronel Bonilla. As Farc promovem uma campanha de intimidação contra centenas de prefeitos colombianos para forçá-los a renunciar. Sua estratégia inclui atentados e seqüestros de parentes dos chefes dos governos municipais. A guerrilha mantém seqüestrada há duas semanas a menina Lorena Erazo, de 3 anos, filha do prefeito do município de Colón Libardo Erazo - cuja renúncia ao cargo ainda não foi aceita pelo governador do departamento de Putumayo.