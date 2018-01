Guerrilha ataca polícia e explode blindado no Iraque A guerrilha iraquiana feriu seis pessoas num ataque contra um posto policial, e um blindado americano foi destruído numa emboscada em uma esquina de Bagdá. Os soldados a bordo escaparam ilesos. Dois foguetes atingiram o Diretório de Polícia de Ramadi, 160 km a oeste de Bagdá, enquanto os policiais se reuniam no local para receber o pagamento. Dois policiais e dois civis se feriram. No centro-sul de Bagdá, rebeldes detonaram uma bomba perto de um veículo militar, disseram testemunhas. ?Todo mundo saiu a tempo?, disse o sargento James Thompson.