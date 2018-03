Guerrilha colombiana assassina industrial e mulher Um industrial e sua mulher, uma ex-miss da Colômbia, seqüestrados desde dezembro passado, foram encontrados mortos com marcas de tiros nas costas em uma localidade rural ao norte de Bogotá, informou o Exército. Os assassinatos foram atribuídos às Farc, em cujo poder estava o casal: Helmunt Bickenbach e Doris Gil Santamaría, miss Colômbia de 1957, que desistiu do título para se casar. Unidades militares que estavam na região realizando operações de controle encontraram um campo minado, e depois de sua desativação escutaram disparos. Ao investigar a procedência dos tiros, as tropas descobriram o casal caído no chão.