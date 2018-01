Guerrilha colombiana derruba helicóptero doado pelos EUA Um helicópteto Huey, doado pelo governo dos EUA à Colômbia, foi abatido por fogo rebelde durante uma operação de combate às drogas no sul do país, ferindo dois oficais do Exército colombiano que iam a bordo, informam as Forças Armadas. O helicóptero UH-1N acompanhava membros de uma brigada de combate às drogas treinada pelos americanos em uma ação na selva de Caquetá, informa o Exército. Membros das Farc, que cobram uma ?taxa de proteção? dos produtores de cocaína, atiraram no helicóptero, forçando-o a um pouso de emergência na cidade de Puerto Rico. Os EUA gastaram quase US$ 2,5 bilhões nos últimos três anos na Colômbia. Boa parte dessa ajuda foi canalizada sob a forma de equipamento militar e treinamento para missões contra o tráfico.