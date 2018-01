Guerrilha comunista isola a capital do Nepal Rebeldes comunistas isolaram a capital do Nepal do restante do país. Com ameaças de atacar os veículos que se aproximassem, a guerrilha efetivamente bloqueou todo o tráfego rodoviário ao redor de Katmandu - uma campanha de terror anunciada semana passada, com o objetivo de levar o governo a libertar guerrilheiros presos. Importantes empresas do Nepal fecharam as portas no início da semana, por causa das ameaças da guerrilha, e o Hotel Soaltee, um hotel de luxo de Katmandu, sofreu um atentado por ter desobedecido às determinações dos rebeldes. O vale de Katmandu não conta com terminais ferroviários, e o 1,5 milhão de habitantes da cidade depende de caminhões para conseguir comida, combustível e outras mercadorias. O Ministério do Interior disse que destacaria tropas para proteger as estradas, mas a promessa não fez os nepaleses se sentirem mais seguros. ?Temos pouco dinheiro conosco e não sabemos quando poderemos voltar para casa. Vamos morrer de fome e provavelmente teremos de dormir ao relento?, disse Rupesh Khatri, que tem um filho internado em um hospital da capital.