Guerrilha curda volta a atacar na Turquia Guerrilhas curdas atacaram tropas turcas no sudeste da Turquia, um dia depois de os rebeldes terem anunciado o fim de cinco anos de trégua unilateral, informa a agência Anatólia. O ataque acabou com a paz que reinava, com pequenas interrupções, desde 1999. Os rebeldes curdos promoveram uma guerra de 15 anos pela independência antes de anunciarem o cessar-fogo após seu seu líder Abdullah Ocalan ter sido capturado. Cerca de 37.000 pessoas morreram na guerra separatista. O grupo rebelde disse que encerrava a trégua por falta de resposta do governo. Hoje, o porta-voz da chancelaria turca, Namik Tan, disse que o fim do cessar-fogo mostra que os rebeldes estão comprometidos com a luta armada. O governo turco considera os separatistas curdos como terroristas.