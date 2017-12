Guerrilha do Chade põe terrorista procurado à venda A prisão de um homem suspeito de ser um dos mais procurados terroristas da África vem sendo adiada pelas exigências de dinheiro do grupo rebelde que o capturou, dizem autoridades. Acredita-se que Amari Saifi, um militante argelino acusado de ligação com a Al-Qaeda, tenha sido capturado por rebeldes do Chade em março. Diplomatas dizem que os guerrilheiros fizeram contato com a Argélia, França, Alemanha, Níger e EUA a respeito de Saifi. Autoridades dizem que o grupo rebelde espera pelo ?melhor lance?. Saifi é o segundo em comando de um grupo argelino acusado da morte de 43 soldados da Argélia e do seqüestro de 32 turistas europeus no ano passado. O grupo rebelde, Movimento por Democracia e Justiça no Chade, alega ter capturado Saifi depois de combates na fronteira do Níger.