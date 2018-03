Guerrilha leva reféns para a Venezuela, diz Colômbia Reféns das guerrilhas colombianas são levados para território da Venezuela e seus captores voltam à Colômbia livremente, lamentou a ministra da Defesa colombiana, Martha Ramírez, que pediu mais cooperação em matéria de segurança ao governo venezuelano. Ela assinalou que o governo da Colômbia tem obtido bom nível de cooperação com Equador e Peru, mas esse não é o caso da Venezuela. "Com a Venezuela, (a cooperação) tem sido muito difícil até agora. Vamos ver como as coisas evoluem por lá. Sobretudo porque a guerrilha colombiana lamentavelmente tem se movimentado com liberdade na fronteira", afirmou a ministra. A oposição venezuelana acusa Chávez de vínculos com as guerrilhas colombianas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e Exército de Libertação Nacional (ELN).