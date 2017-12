Guerrilha marxista mata quatro pessoas no leste da Índia Pelo menos quatro policiais morreram e três foram feridos em ataque da guerrilha marxista, nesta terça-feira, na região de Bihar, no leste da Índia. O ataque aconteceu à 1 hora desta terça-feira. Um grupo de guerrilheiros naxalitas (o movimento armado marxista indiano) invadiu as instalações da polícia no povoado de Khaira, no distrito de Lakhisarai. O superintendente do distrito, S. Malar Viji, chegou com reforços ao distrito, mas os naxalitas já tinham escapado após roubar uma carabina, fuzis automáticos e munição, segundo fonte policial citada pela agência PTI. Pouco depois, a guerrilha detonou explosão nos trilhos da ferrovia perto da estação de Dhanauri, a cerca de 20 quilômetros do local do confronto. A guerrilha maoísta luta há mais de 20 anos para estabelecer um estado comunista independente no leste e sul do país.