Guerrilha mata militar e fere outros dois no Peru Guerrilheiros do Sendero Luminoso emboscaram uma patrulha militar e mataram um suboficial do Exército e feriram outros dois, anunciaram autoridades. O Exército informou que a patrulha de 25 militares foi emboscada numa região montanhosa coberta por selva conhecida como Pampa Aurora, a nordeste de Ayacucho. Segundo o informe, a emboscada foi promovida por entre 30 e 40 rebeldes armados, e ocorreu enquanto a patrulha militar buscava os guerrilheiros que, em 9 de junho, seqüestraram três policiais e 68 trabalhadores do acampamento de Toccate, da companhia argentina Techint. Os seqüestrados foram libertados no dia seguinte, depois que a Techint aceitou entregar alimentos e um telefone por satélite aos rebeldes. A emboscada é o primeiro incidente de violência desde que as Forças Armadas passaram a perseguir os rebeldes seqüestradores.