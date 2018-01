Guerrilha promove ataques antes das eleições na Colômbia Com o claro objetivo de dificultar o comparecimento às urnas nas eleições deste domingo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) têm ampliado, nos últimos dias, seus ataques em várias localidades do país. Ontem, a guerrilha derrubou uma ponte numa estrada no Departamento de Antioquia, praticamente isolando por terra a região onde nasceu o candidato Alvaro Uribe Vélez, que está em primeiro lugar nas pesquisas e que declarou guerra aos guerrilheiros. Em muitas comunidades ? algumas onde Uribe tem apoio dos paramilitares ?, as Farc ameaçam eleitores que manifestem desejo de votar no candidato. A guerrilha também derrubou torres e deixou sem energia elétrica o Departamento de Arauca e vários povoados dos departamentos de Cauca (sudoeste). Por ameaças das Farc, mais de mil locais de votação de zonas rurais tiveram de ser transferidos para regiões urbanas próximas. O caso mais crítico encontra-se em Antioquia, onde 279 postos de votação de 59 localidades tiveram de ser transferidos. Explosivos Entre Cartagena, porto turístico no Pacífico, e San Jacinto, povoado a 100 quilômetros dali, a polícia desativou hoje um caminhão carregado com explosivos, que seria usado para sabotar as eleições nesta zona do país, afirmou o diretor de polícia Ernesto Gilibert. Nesta área operam as Farc e o Exército de Libertação Nacional (ELN). Por outro lado, Arnulfo Silva, o prefeito de Mantañita, uma cidade localizada a 430 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, foi seqüestrado e executado ontem à noite junto com seu motorista por um grupo de homens não identificados, aparentemente membros das paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), segundo o coronel Carlos Jurado, comandante da polícia do departamento (Estado) de Caquetá. O presidente colombiano, Andres Pastrana, que mobilizou para a eleição um contingente de 212 mil soldados das Forças Armadas e da polícia, visando a garantir a votação, admitiu ontem que 6% do território poderá não conseguir votar, por causa da ofensiva.