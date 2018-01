Guerrilha seqüestra nove geólogos na Colômbia As Farc seqüestraram nove geólogos que trabalhavam em uma zona de selva do noroeste da Colômbia, informou na quarta-feira, 14, o Ministro da Defesa, Juan Manuel Santos. De acordo com a Rádio Caracol, Santos assegurou que "existe uma operação que está tentando localizar" os nove geólogos na selva. "Aparentemente um grupo armado os seqüestrou. Eles haviam levado 18, mas nove foram soltos. Os outros continuam seqüestrados", disse Santos, que não informou o nome do grupo. As rádios da região disseram que a Defensoria Pública de Chocó, meses atrás, advertiu sobre a presença das frentes 57 e 34 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o maior grupo insurgente do país. O coronel Carlos Pinto, comandante da 15ª Brigada do Exército, disse que os seqüestradores são homens da frente 34 das Farc. Os geólogos são funcionários da Companhia de Serviços Logísticos da Colômbia. "Estamos realizando operações para resgatá-los" nas proximidades de Quibdó, capital do departamento de Chocó, uns 305 quilômetros ao noroeste de Bogotá, informou Pinto. Os guerrilheiros deixaram uma mensagem anunciando que vão negociar o pagamento de um resgate com a companhia. Os especialistas realizavam uma exploração para localizar ouro na selva. A imprensa local informou que quatro técnicos que trabalhavam na perfuração de um poço de petróleo também estão desaparecidos. Por enquanto, não há mais detalhes sobre o caso.