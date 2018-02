Guerrilha tranca as portas de prefeituras na Colômbia As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) começaram a trancar as sedes das prefeituras abandonadas devido a ameaças de morte e seqüestro a seus ocupantes, informou nesta segunda-feira o prefeito de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez. Em vários muncípios colombianos, "a guerrilha colocou trancas (nas sedes das prefeituras) que impedem a entrada, como se estas repartiçòes estivessem sido fechadas por infringirem uma norma", disse Pérez, que é também presidente da Federação Colombiana de Prefeitos. "Ali, a democracia ficou completamente órfã", acrescentou Pérez. O prefeito de Medellín exortou o governo do presidente Andrés Pastrana a convocar 20.000 reservistas das Forças Armadas para que se encarreguem de vigiar o perímetro urbano dos municípios em que a guerrilha tem maior força. "As Farc colocaram em risco a institucionalidde do país e o governo tem que destinar recursos substanciais para melhorar a segurança", disse. Diante das ameaças dos rebeldes, o governo permitiu que os prefeitos transfiram seus despachos para dentro de quartéis militares ou delegacias policiais e se instalem nas capitais de cada departamento (estado). Outros estão governando em seus próprios municípios sob vigilância policial ou militar, enquanto alguns renunciaram a seus cargos e abandonaram suas cidades. Por sua vez, a Igreja Católica anunciou hoje seu apoio a centenas de prefeitos e funcionários públicos que foram ameaçados pelas Farc e lançou uma apelo, ao iniciar sua Conferência Episcopal anual, em favor da retomada das negociações de paz entre o governo do presidente eleito Alvaro Uribe e os grupos guerrilheiros. "Nós continuamos acreditando que a saída para esta situação tem de ser negociada. Como e quando, não sei", disse à Associated Press monssenhor Alberto Giraldo, atual presidente da Conferência Episcopal.