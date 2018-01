Guerrilheiros anunciam libertação de dois dos turistas na Colômbia O Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou hoje que entregará a uma comissão da Igreja Católica, na segunda-feira, um espanhol e uma alemã, que foram seqüestrados há dois meses por este grupo guerrilho, o segundo maior da Colômbia. "O ELN colocará em liberdade o cidadão basco Asier Huegun Etxeberria e a cidadã alemã Reinhilt Weigel na segunda-feira 24 de novembro", afirma o grupo rebelde em comunicado enviado à Associated Press. O ELN seqüestrou oito turistas estrangeiros em 12 de setembro último em um sítio arqueológico da Serra Nevada de Santa Marta, no norte do país. Dias depois, um jovem britânico conseguiu escapar dos guerrilheiros. Estão em poder do ELN quatro israelenses e um britânico, além do espanhol e da alemã que serão libertados.