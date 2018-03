Guerrilheiros assaltam 10 ônibus no Peru Guerrilheiros do Sendero Luminoso, armados com granadas e encapuzados, assaltaram 10 ônibus em dois locais distintos do Peru entre ontem e hoje, informaram autoridades. No primeiro caso, segundo a polícia, os rebeldes maoístas interceptaram, na segunda-feira, seis ônibus no povoado de Rosario, no vale do Rio Apurímac. Eles exigiram que os passageiros entregassem malas e dinheiro. Em um dos ônibus, dois oficiais de polícia transportavam uma quantidade não revelada de pasta de cocaína a Ayacucho, a 330 quilômetros ao sudeste da capital, para posterior envio à polícia antidrogas em Lima. Os oficiais esconderam suas armas para evitar que os guerrilheiros as levassem. No segundo incidente, ocorrido hoje em uma rodovia costeira próxima a Ayacucho, os guerrilheiros assaltaram quatro ônibus procedentes de Lima. Também neste caso, todos os pertences de valor dos passageiros foram levados. Ninguém ficou ferido nos assaltos, segundo as autoridades.