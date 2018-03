Guerrilheiros atacam área petrolífera na Nigéria Milhares de moradores fugiram da cidade nigeriana de Bonny, na região produtora de petróleo do delta do rio Níger, depois de guerrilheiros de um grupo desconhecido ameaçarem decapitar qualquer pessoa que não fosse originária da região, informou a BBC. O mesmo grupo havia invadido a cidade há duas semanas, matando nove pessoas, inclusive uma mulher grávida. Militares afirmaram que hoje cinco pessoas foram mortas nos confrontos, após um ataque a uma embarcação. A barcaça é usada como dormitório por militares da força-tarefa estabelecida pelo governo da Nigéria, para proteger as instalações da Shell no local. De acordo com a BBC, a exploração de petróleo na ilha Bonny e o terminal de exportações de petróleo e gás não foram afetados pelo incidente.