Guerrilheiros atacam base aérea dos EUA Atacantes desconhecidos abriram fogo nesta quarta-feira contra posições dos EUA ao longo da linha oeste da base norte-americana no aeroporto de Kandahar, no Paquistão, informou o porta voz do exército, major A. C. Roper. Segundo ele, tropas norte-americanas responderam o fogo e helicópteros Apache foram enviados em busca dos pistoleiros. Em Tampa, Estado norte-americano da Flórida, um porta-voz do Comando Central, major Ralph Mills, disse que sete pessoas foram detidas pelas tropas norte-americanas em torno do aeroporto de Kandahar. Segundo ele, três outras conseguiram fugir em um veículo. "Penso que é seguro afirmar que (o ataque) foi inofensivo porque nosso campo aéreo não foi penetrado de forma alguma", disse Mills.