Guerrilheiros colombianos libertam 80 reféns Guerrilheiros colombianos libertaram nesta madrugada 80 dos 92 trabalhadores da companhia norte-americana Occidental Petroleum (Oxy), seqüestrados ontem na zona rural do departamento colombiano de Arauca, a 500 quilômetros de Bogotá, na fronteira com a Venezuela, de acordo com fontes do exército colombiano. "Todos os seqüestrados que foram libertados estão bem", disse o porta-voz da 7ª Brigada do Exército, tenente coronel Rubén Dario Alzate Mora. O grupo guerrilheiro, que ainda não foi identificado, ainda mantém em seu poder 12 funcionários da Oxy. O sequestro ocorreu no final da tarde de ontem, quando os empregados da Oxy regressavam em vários veículos para a capital provincial de Arauca, após o dia de trabalho. Segundo o oficial, o grupo foi interceptado pelos rebeldes em uma estrada nos arredores da cidade, 500 km a nordeste de Bogotá. Os operários sequestrados trabalhavam no complexo petroleiro de Caño Limón, o mais importantes da Colômbia, que produz cerca de 100 mil barris por dia.