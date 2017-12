Guerrilheiros das Farc se entregam ao Exército colombiano Um grupo de doze supostos rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se entregou voluntariamente às tropas do Exército colombiano no sudoeste do país, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais. Entre os rebeldes há uma criança de 14 anos, que segundo o Exército, estava nas fileiras das Farc desde os 10 anos, além de duas mulheres que disseram que queriam mudar suas vidas. Os guerrilheiros pertenceriam à 8ª frente das Farc e estão envolvidos em atos terroristas e homicídios, esclareceu um porta-voz militar, segundo a imprensa local. Os guerrilheiros se entregaram ao Exército colombiano em uma zona rural de El Bordo, no departamento do Cauca, a cerca de 780 quilômetros de Bogotá. Além disso, elas afirmaram que seus superiores as maltratavam e que diariamente sofriam com a falta de comida. O grupo foi encaminhado a Bogotá, onde farão parte dos planos de proteção oferecidos pelo governo colombiano para os rebeldes que deixam as armas voluntariamente.