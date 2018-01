Guerrilheiros do ELN seqüestram bispo na Colômbia Guerrilheiros do Exército de Liberação Nacional (ELN) seqüestraram o bispo Misael Vacca Ramírez na zona rural do departamento colombiano de Casamare, informou a Conferência Episcopal Colombiana. O sacerdote Nicanor Roa, que presta serviços na igreja da cidade de Yopal, capital de Casanare, pediu que a vida do bispo seja respeitada e que o libertem imediatamente, sem "contraprestação". O religioso disse ainda que, de acordo com informações da polícia, outras quatro pessoas foram seqüestradas junto com o bispo. Assim que ficaram em liberdade, eles denunciaram o acontecido às autoridades. Vacca Ramírez foi seqüestrado por volta das 8h locais de ontem junto com os padres Pedro Hernández e John Dairo Paniagua. Os dois últimos foram postos em liberdade. "O monsenhor realizava uma visita pastoral em uma zona rural nos limites entre Casanare e Boyacá quando homens que se disseram pertencentes ao Exército de Liberação Nacional o interceptaram e o levaram para a selva", disse Roa.