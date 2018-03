Guerrilheiros e israelenses trocam tiros no Líbano Guerrilheiros e tropas israelenses trocaram fogo pelo quinto dia consecutivo em uma área disputada de fronteira no sul do Líbano, informaram autoridades de segurança libanesas. As fontes, falando na condição de anonimato, afirmaram que os guerrilheiros abriram fogo contra vários postos militares israelenses em uma área conhecida como chácaras de Chebaa, na fronteira entre o Líbano e as Colinas de Golã, território sírio ocupado por Israel. Segundo a rede de televisão Al-Manar, de propriedade do Hezbollah, o grupo militante foi o responsável pelos ataques. Assim como nos dias anteriores, tropas israelenses responderam o fogo, atacando com artilharia supostos esconderijos do Hezbollah. Não há informações sobre baixas. O Hezbollah vem atacando postos israelenses pelos últimas cinco dias, provocando retaliações israelenses com artilharia e bombardeios. O conflito levantou o temor de que uma nova frente de batalha esteja sendo aberta na pior onda de violência no Oriente Médio dos último anos.