Guerrilheiros escapam de cerco nas Filipinas Extremistas muçulmanos, abrindo caminho à bala, romperam o cerco militar e alcançaram a selva, provavelmente levando vários reféns consigo, informam testemunhas e autoridades. Cinco reféns, capturados há uma semana pelos rebeldes do grupo Abu Sayyef, conseguiram escapar de seus captores durante a fuga caótica dos guerrilheiros. Quatro reféns já haviam fugido ontem. Ao todo, 20 pessoas foram capturadas pelos rebeldes. O governador Wahad Akbar disse que os rebeldes abriram fogo contra as tropas que os cercavam na madrugada de domingo (hora local) e correram para as selvas das montanhas da ilha de Basilan, 900 quilômetros ao sul da capital Manila. O paradeiro de 11 reféns continua desconhecido.