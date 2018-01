Guerrilheiros libertam 12 reféns na Colômbia Guerrilheiros esquerdistas libertaram 12 reféns mantidos à espera de pagamento de resgate em uma usina hidrelétrica na Colômbia, informou neste domingo um oficial do Exército local. Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) soltaram os reféns em bom estado de saúde no fim da noite de sábado, disse o major Carlos Martinez. Os rebeldes tomaram a usina na província de Antióquia na sexta-feira. Ele exigiam US$ 130.000 para resgatar os funcionários da hidrelétrica, mas nenhuma quantia foi paga.