Guerrilheiros tentam sabotar eleições na Colômbia Faltando apenas 48 horas para o primeiro turno da eleição presidencial, a guerrilha colombiana lançou uma ofensiva em várias regiões do país. Combates no Departamento (Estado) de Tolima deixaram pelo menos quatro soldados e três guerrilheiros mortos. Também houve uma série de novos atentados para sabotar a realização das eleições. Os sete municípios do Departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela, ficaram sem luz, com a explosão de uma torre elétrica. Em Bolívar, a explosão de outra torre deixou seis municípios sem eletricidade, três caminhões carregados de explosivos bloquearam uma estrada no centro do Departamento e um pedágio foi dinamitado. Em Huila, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) proibiram o tráfego dos ônibus intermunicipais. O presidente Andrés Pastrana disse que as Farc "declararam guerra às eleições". E lembrou que o Plano Democracia, que mobiliza 215 mil homens para garantir a realização das eleições, prevê que militares assumam o controle de municípios, onde for necessário. De acordo com o chefe da Registradoria Eleitoral, Iván Duque, os efetivos da força pública estarão presentes em 94% dos municípios.