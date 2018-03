Guitarra de integrante do U2 é vendida por US$ 150 mil

Uma guitarra de edição limitada usada por The Edge, integrante da banda irlandesa U2, durante a turnê mundial do álbum "Joshua Tree", em 1987, foi vendida por US$ 150.000 em um leilão beneficente em Nova York. O evento ocorreu no Hard Rock Cafe de Times Square, em Manhattan. The Edge colocou à disposição mais de 400 objetos de estrelas da música como Bono - vocalista do U2 - Kurt Cobain, Miles Davis, Bob Dylan e Jimi Hendrix. Outras estrelas da música também foram ao evento, de ajuda às vítimas dos furacões que assolaram o Golfo do México em 2005. Os objetos ligados aos Beatles estiveram entre os mais disputados - quatro ternos usados pelos rapazes de Liverpool foram vendidos a US$ 120.000. Uma foto de John Lennon tirada em 8 de dezembro, dia de sua morte, acabou negociada a US$ 22.000. Saindo um pouco do mundo dos astros da música, outro item chamou a atenção: um saxofone que pertenceu ao ex-presidente americano Bill Clinton, pelo qual pagaram US$ 7.000.