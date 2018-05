Gul defende uso do véu islâmico O candidato do governo turco à presidência, Abdullah Gul, defendeu o direito de sua mulher, Hayrunisa, de usar o véu islâmico, afirmando que esse é um direito garantido pela Constituição. Gul, islâmico moderado, é visto com uma ameaça às tradições laicas da Turquia pela elite e pelo Exército. O Partido Republicano, da oposição, afirmou que boicotará a eleição de Gul no Parlamento.