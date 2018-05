Gul não obtém votos para eleger-se O chanceler turco, Abdullah Gul, não conseguiu ontem votos suficientes no Parlamento para ser eleito presidente, durante a segunda rodada de votação. No entanto, ele espera ser eleito na terça-feira, quando será necessária a maioria simples dos votos. Os secularistas opõem-se à candidatura de Gul, religioso muçulmano, temendo que ele prejudique os princípios laicos da Constituição. A indicação de Gul no início do ano desatou uma grave crise política.