Gulag coreano espera por americanas

Se o governo Barack Obama não for capaz de chegar a um acordo com a Coreia do Norte a respeito das duas jornalistas sentenciadas na segunda-feira a 12 anos de trabalhos forçados, elas terão de enfrentar um futuro sombrio num sistema prisional conhecido pela falta de alimentação e medicamentos adequados e a alta taxa de mortalidade entre os seus detentos. Laura Ling, de 32 anos, e Euna Lee, de 36 anos, repórteres da Current TV, de San Francisco, foram condenadas por um "grave crime" não especificado depois de ambas serem detidas em março perto da fronteira entre China e Coreia do Norte enquanto faziam uma reportagem sobre o tráfico humano. Os norte-coreanos que recebem penas semelhantes, de "reforma pelo trabalho", com frequência enfrentam a fome e a tortura num sistema penal considerado por muitos como um dos mais repressivos do mundo, disse David Hawk, autor do estudo O Gulag Oculto: por Dentro dos Campos de Prisioneiros da Coreia do Norte, de 2004. PROGRAMA NUCLEAR Um dos principais objetivos dos EUA é evitar que a libertação delas seja relacionada ao programa de armas nucleares da Coreia do Norte. Funcionários americanos temem que os norte-coreanos tentem associar a redução da pena das jornalistas a algum tipo de amenização das sanções impostas a Pyongyang pela ONU e individualmente pelos EUA e Japão em resposta aos testes de um artefato nuclear e de mísseis. Mas analistas dizem que a recusa em misturar os dois temas pode atrasar a libertação das duas mulheres. Se forem mantidas prisioneiras durante um longo período, analistas creem que elas sejam enviadas para um reformatório de reeducação, "o equivalente a um presídio de segurança máxima nos EUA", disse Hawk. "Trata-se de um regime extremamente duro de trabalhos forçados sob condições absolutamente brutais." Muitos campos norte-coreanos fazem parte da exploração de minas e da indústria têxtil, onde os longos turnos de trabalho são seguidos por sessões de autocrítica e de memorização forçada da doutrina política comunista. Hawk, como muitos especialistas, acha que as duas vão escapar do pior dos destinos por causa da atenção da comunidade internacional. "Se estas mulheres de fato forem enviadas para os campos, o regime provavelmente garantirá que elas não morram na prisão", disse ele. O desertor norte-coreano Kim Hyuck, que passou sete meses entre 1998 e 2000 em um kyo-hwa-so - como o reformatório é conhecido -, disse que o porcentual de presos que morrem por causa das condições severas seria inimaginável para o Ocidente. "Não se trata de um lugar fácil", disse Kim, de 28 anos. Atualmente ele estuda matemática numa universidade sul-coreana. "Os centros de detenção masculinos e femininos são separados. Mas até a instalação feminina é extremamente implacável... Quando estive no centro, algo entre 600 e 700 pessoas morreram, de um grupo que totalizava 1.500 detentos." Muitos sucumbem à má nutrição e doenças relacionadas a ela, como a diarreia e a febre, disse Kim. Segundo ele, os presos políticos eram submetidos às condições mais insuportáveis. "São espancados com incrível dureza. Ninguém se responsabiliza pela morte deles."