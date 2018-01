Gusmão não concorrerá à presidência do Timor Leste O líder do movimento pela independência do Timor Leste, Xanana Gusmão, anunciou esta quinta-feira que não vai concorrer à presidência nas próximas eleições. Gusmão, que renunciou à liderança do Parlamento provisório nesta quarta-feira, atribuiu a decisão a brigas políticas que estariam atravancando o progresso em direção à independência. "Acho que pude fazer alguma coisa por este país, por este povo, numa outra fase do processo, durante a luta pela libertação", disse Gusmão. Xanana Gusmão, de 54 anos, liderou uma guerrilha contra a Indonésia durante vários anos, e esteve preso entre 1992 e 1999.