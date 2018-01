Gutiérrez lidera na contagem de votos no Equador Contados os votos de 21% das seções eleitorais do segundo turno do pleito presidencial deste domingo no Equador, o ex-coronel golpista Lucio Gutiérrez ganhava dianteira sobre seus adversário, o magnata Alvaro Noboa, segundo dados oficiais. Gutiérrez acumulava 596.981 votos, que correspondem a 58 22% dos votos válidos, e Noboa, 428.451 sufrágios, equivalentes a 41,78%, segundo dados distribuídos pelo Tribunal Supremo Eleitoral através de uma rede de televisão.