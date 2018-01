Há 22 reféns no consulado dos EUA em Jeddah Forças de segurança em contato com o consulado dos EUA em Jeddah, na Arábia Saudita, disseram à agência Dow Jones que pelo menos 22 pessoas são mantidas reféns de atiradores que conseguiram entrar no consulado, depois de explodirem um carro-bomba em frente ao prédio. Quatro homens estariam dentro do complexo, onde um tiroteio continuam a ser ouvido, mais de uma hora após a explosão do carro-bomba. As informações ainda não foram confirmadas pela Embaixada dos EUA. Leia mais Consulado dos EUA é atacado na Arábia Saudita Quatro atiradores estão dentro do consulado dos EUA