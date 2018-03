Há 4 anos, foco eram as guerras Há quatro anos, em seu primeiro discurso do Estado da União, o presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu fazer uma "estratégia nova e ampla" no Afeganistão e no Paquistão para combater a organização terrorista Al-Qaeda. Ao longo daquele ano, diante das dificuldades na frente de combate, o contingente de soldados americanos foi reforçado com mais 33 mil homens.