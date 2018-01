Há 50 anos, o homem pisava no topo do mundo Há cinco décadas, desde que foi conquistado pela primeira vez, o Monte Everest está lá para ser escalado, como disse o professor de literatura inglesa George Leigh Mallory, que planejava ler Rei Lear no topo do mundo. Mallory morreu em algum ponto do Everest e a foto do seu corpo congelado nas alturas está disponível na internet. Hoje, a nata do montanhismo e a realeza do Nepal comemoraram os 50 anos da primeira conquista do pico mais alto do mundo. O convidado de ouro foi o neozelandês Edmund Hillary, que, junto com participantes de diversas nacionalidades, homenageou o guia sherpa Tenzing Norgay, companheiro de escalada há meio século. Os dois estiveram por 15 minutos no topo do mundo em 29 de maio de 1953 e, quando desceram, nenhum dos dois teve vontade de voltar. "Tenzing costumava dizer: ´Nós conseguimos. Fomos os primeiros. Para que faríamos de novo?´", lembra Hillary sobre o amigo, morto há 17 anos. Em homenagem, o governo do Nepal concedeu a Hillary cidadania honorária pelos serviços prestados à comunidade sherpa. Desde 1953, cerca de 1.300 alpinistas escalaram os 8.848 metros da perigosa escalada. Na quarta-feira, duas pessoas morreram quando um helicóptero caiu em um declive. O chefe da primeira expedição romena ao cume do mundo disse ter ficado chocado com o número de cadáveres pelo caminho do lado tibetano da montanha. "Eu me senti muito mal. Vimos muitos cadáveres." Apesar do risco, Hillary é um dos que dizem que a subida do Everest perdeu muito do perigo. "Qualquer um com US$ 65 mil pode escalar o Everest", disse Jamling Norgay, filho de Tenzing a um canal de TV. Jamling também criticou a busca incessante por recordes, como ser o homem mais velho a escalar a montanha. "Não é mais uma paixão e sim um mero esporte." Hillary disse que ele e Tenzing abriram buracos no gelo, jamais olhado por nenhum ser humano, para seguir subindo. Mas hoje, segundo ele, os montanhistas contam com pinos de alumínio e cordas fixas. Hillary recusou um convite da rainha da Inglaterra para comemorar os 50 anos da escalada perto de seus amigos sherpas. Na coroação de Elizabeth II, o broche de seu reinado tinha uma alusão ao feito de Hillary, em uma expedição britânica.