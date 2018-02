Há 50% de chance de Jeb Bush disputar a presidência

"Eu acho que a chance é de 50%", afirmou Bush. "Nós somos muito próximos, mas, por outro lado, ele não está batendo na minha porta, agonizando sobre a decisão. Ele sabe exatamente as ramificações da família, por exemplo. Ele viu seu pai e seu irmão na presidência."

O ex-presidente foi mais conservador em sua estimativa do que outro membro da família. O filho de Jeb Bush, George P. Bush, disse há duas semanas que era mais provável que a candidatura acontecesse e que o ex-governador da Flórida iria avançar.

George W. Bush disse que estaria completamente do lado do irmão se ele decidir concorrer ao cargo e que faria o que ele pedisse, mesmo que seja para ficar nos bastidores. Quanto à posição de sua mãe, de que muitos membros da família já haviam disputado a presidência, ele disse que "às vezes, os prognósticos dela não são muito apurados". Fonte: Associated Press.