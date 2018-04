Há medidas difíceis que devem ser tomadas,diz Cameron

Ontem, milhares de britânicos foram às ruas de Londres protestar contra a política de corte drástico do gasto público conduzida pelo governo de Cameron, que ainda não conseguiu reduzir o endividamento e paralisou o crescimento econômico do Reino Unido, em recessão desde o final do ano passado. Os cortes do governo causaram a demissão de centenas de milhares de funcionários, o fim de diversos serviços públicos e a progressiva privatização da educação e da saúde no país.

Cameron disse que seu governo quer garantir que as próximas gerações poderão ter uma vida melhor, com um sistema de aposentadorias com o qual possam arcar. "Precisamos tomar as decisões certas, e precisamos fazê-lo agora. Não será fácil, mas precisamos tomar as medidas corretas", afirmou.

O premiê britânico pediu que os jovens sejam encorajados a participarem de partidos políticos e a tentarem se conectar com os governos locais para ajudá-los a estabelecer políticas e projetos que resultem no melhor uso dos recursos públicos. Ele defendeu maior transparência dos governos no funcionamento dos sistemas políticos para ampliar a participação dos jovens na tomada de decisões e reverter a falta de confiança nos governos de seus países. A falta de engajamento dos jovens europeus na política, disse o premiê, deve-se à decepção com os resultados de suas escolhas. "Acredito que isso se deva ao fato de que eles votam e querem ver mudanças, mas também reflete o fato de que as pessoas não conseguem ver como o sistema político funciona", afirmou. (A jornalista viajou a convite do One Young World)