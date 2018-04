Há pouca esperança de acordo em conflito de Argentina e Uruguai O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, disse nesta quarta-feira que são pequenas as esperanças de chegar a um acordo com a Argentina sobre a construção de uma fábrica de celulose. Ele afirmou que não assinará acordo nenhum enquanto persistirem os bloqueios nas fronteiras do lado argentino. Vázquez participa junto com o presidente argentino, Néstor Kirchner, da Cúpula Ibero-Americana que acontece a partir de quinta-feira no Chile. Os dois mandatários podem se encontrar para discutir o impasse ambiental. Os argentinos alegam que a fábrica, a ser construída pela empresa finlandesa Botnia em território uruguaio, vai poluir a rede hidrográfica que passa pela Argentina. Em protesto, ambientalistas argentinos bloquearam há um ano o acesso a uma ponte internacional que liga os dois países. O governo Kirchner também levou a questão à Corte Internacional de Haia. "Os técnicos vêm mantendo pouquíssimas reuniões ... não há muita expectativa de se chegar a uma solução. Acho que a solução final será encontrada no que resolver o tribunal de Haia", disse Vázquez a jornalistas no Chile. "O Uruguai não vai assinar nenhum tipo de acordo se as pontes não forem totalmente liberadas. É uma condição imprescindível, porque a única ilegalidade comprovada em todo esse conflito é o fechamento da rota." A Espanha vem tentando fazer a intermediação do conflito. O Uruguai afirma que o empreendimento, o maior investimento no setor privado da história do país, não poluirá o meio ambiente.