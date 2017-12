‘Há risco de guerra comercial e conflito militar’

Com líderes nacionalistas na China e nos EUA, a relação entre as duas maiores economias do mundo entrou no período de maior incerteza dos últimos 40 anos. Há o risco de uma guerra comercial e de um conflito militar caso Donald Trump abandone o princípio de “uma só China”, avalia David Lampton, professor da Universidade Johns Hopkins e um dos mais respeitados estudiosos do país asiático e sua interação com Washington. A seguir, a entrevista.

O que sr. espera da relação entre EUA e China sob Trump?

Estudo a relação EUA-China há mais de 40 anos e é o momento mais incerto que já vi. Temos líderes na China e nos EUA que gostariam de ter relações produtivas, mas são muito assertivos em promover os interesses de seus países, mesmo que isso signifique conflito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tanto Xi Jinping quanto Donald Trump são nacionalistas?

Está se tornando quase um clichê dizer que o populismo e o nacionalismo estão se espalhando pelo mundo. Xi é a versão chinesa desse fenômeno, enquanto Trump é sua manifestação nos EUA. Se os dois países tiverem algo que se assemelhe a uma guerra comercial, isso terá consequências nefastas para a economia mundial. E ambos os lados têm pressões protecionistas às quais seus líderes estão respondendo.

Trump questionou um dos pilares da relação bilateral, que é o princípio de ‘uma China’. Qual o impacto disso?

Qualquer um que questione a política de ‘uma China’ deve estar preparado para uma resposta forte. Se a política de ‘uma China’ for rejeitada pelos EUA, teremos elevado grau de fricção e potencial conflito.

Conflito militar?

Sim. Se olharmos para 1995 e 1996, na última vez que um líder de Taiwan perseguiu uma política mais orientada à independência, Pequim disparou mísseis ao norte e ao sul da ilha e os EUA responderam com o envio de dois porta-aviões. A consequência foi a tremenda expansão dos gastos militares da China, para que o país nunca mais tivesse de recuar diante dos EUA em relação a Taiwan. Mas os chineses têm várias maneiras de pressionar Taiwan antes de usar a força.

Durante a campanha, Trump atacou a China de maneira sistemática, dizendo que o país adota práticas desleais e explora os EUA. Ele estava certo?

Trump entendeu as frustrações que muitos americanos têm em relação à China. Eles querem mais reciprocidade e equidade. Empresas chinesas podem investir nos EUA e comprar empresas americanas, mas há setores inteiros da economia chinesa fechados para investimentos americanos. A China tem milhares de jornalistas aqui, com direito de fazer transmissões para dentro e fora dos Estados Unidos, mas repórteres dos três principais jornais americanos enfrentam dificuldades para entrar na China. Trump explorou isso de maneira correta. A questão é o que fazer. Impor tarifas de 45% seria uma catástrofe para os EUA, a China e o mundo.

Estamos vendo uma inversão, com a China defendendo o sistema internacional e Trump questionando sua utilidade?

A dúvida hoje é se os EUA mudarão sua atitude em relação a instituições criadas sob sua liderança. Podemos mencionar o Nafta, a Parceria Trans-Pacífico, o Acordo de Paris e a estrutura de alianças como a Otan e os tratados com o Japão e a Coreia do Sul.

Trump diz que a China não faz o bastante para pressionar a Coreia do Norte a abandonar o programa nuclear. Ela pode fazer mais?

Sim, mas a questão é se os chineses acreditam que fazer mais atende a seus interesses. O primeiro objetivo da China é a estabilidade. Eles não querem a desintegração da Coreia do Norte, que levaria milhões de refugiados ao nordeste do país. A desnuclearização é o segundo objetivo de Pequim. Para os EUA, é a prioridade. O problema é que qualquer coisa que não provoque instabilidade não será suficiente para forçar os norte-coreanos a abandonar suas armas nucleares.

Como o sr. interpreta a posição mais amigável de Trump em relação à Rússia?

Não sei como interpretar, mas ela é uma inversão do curso que levou à aproximação entre EUA e China no governo Richard Nixon. Naquele caso, os dois países se aproximaram para pressionar a União Soviética. Agora, os russos e os chineses se aproximaram em resposta à expansão da Otan e ao eixo para a Ásia adotado pelos Estados Unidos a partir de 2011. Ao se mover na direção da Rússia, o novo presidente pode estar tentando trazer a Rússia para perto e deixara a China em uma posição mais isolada.