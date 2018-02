Em entrevista ao Estado, o especialista em América Latina do IISS, James Lockhart-Smith, avaliou que o risco maior está na aliança entre os países bolivarianos e governos como Rússia, China e Irã, além da tensão latente entre Venezuela e Colômbia, cujos governos representam atualmente polos opostos do espectro ideológico latino-americano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.