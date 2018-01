Há terroristas na América Latina, dizem os EUA O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que "há evidências" sobre a presença de membros ou simpatizantes dos grupos terroristas Hezbollah e Hamas na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, além do Chile, Colômbia, Venezuela e Panamá. O informe anual do Departamento sobre a situação do terrorismo no mundo ressalva, no entanto, que as versões sobre a existência na região de células da Al-Qaeda, o grupo terrorista árabe de Osama bin Laden, continuam não confirmadas. O Hezbollah é um grupo islâmico xiita libanês que não foi oficialmente vinculado à Al-Qaeda nem implicado em ataques diretos contra interesses dos EUA desde a década de 80. O Hamas, organização islâmica palestina, está em condição similar. A presença de seguidores do Hezbollah e do Hamas na América Latina é um acontecimento relativamente novo, e os EUA focalizaram a atenção sobre eles após os ataques terroristas de 11 de setembro. No informe sobre "Padrões do Terrorismo Global 2001", o Departamento de Estado diz que os seguidores do Hezbollah e do Hamas realizam a maior parte de suas atividades na Tríplice Fronteira, onde conseguem anualmente "milhões de dólares em atividades criminosas". Indicou que também encontrou rastros do Hezbollah no norte do Chile, especialmente perto de Iquique; em Maicao, Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela; e na zona livre de Colón, no Panamá. O Departamento de Estado não indicou a quantidade de dinheiro que estaria fluindo da América Latina para o Hezbollah, mas assegura, citando fontes ligadas ao grupo, que este movimenta cerca de US$ 100 milhões por ano na região. Autoridades paraguaias que participaram de investigações na Tríplice Fronteira ao lado de agentes dos EUA haviam informado anteriormente que a comunidade árabe local transferiu "dezenas de milhões de dólares" em anos recentes. Segundo o informe, a polícia paraguaia prendeu "numerosos suspeitos" principalmente nas localidades fronteiriças de Ciudad del Este e Encarnación. Três dos detidos - Ali Saleh, Saleh Mahmooud Fayad e Sobhi Mahmoud Fayad - foram identificados como membros do Hezbollah. Assad Barakat e Ali Hassan Abdallah, outros dois membros do Hezbollah - acrescentou - se encontram fugitivos. Barakat vivia em Foz do Iguaçu, Brasil mas tem uma empresa, Casa Apolo, em Ciudad del Este. Outros 17 árabes, em sua maioria libaneses, foram detidos no Paraguai por posse de documentos falsos, e se acredita que eles tenham vínculos com o Hamas. Entre os países latino-americanos, apenas um, Cuba - segundo o Departamento de Estado - promove o terrorismo no mundo. Os demais incentivadores do terror, diz o relatório, são Irã, Sudão, Líbia, Iraque, Coréia do Norte e Síria. Outro país da região duramente criticado foi o Equador, considerado pelo Departamento como um país que não fez nada para melhorar o controle nas fronteiras para combater o terrorismo internacional. O Equador, diz o Departamento de Estado, apesar de ter expressado o "firme apoio" às declarações contra o terrorismo emitidas pelos EUA, pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelas Nações Unidas, "na prática não adotou nenhuma medida correspondente: não melhorou o controle de suas porosas fronteiras nem sancionou a emigração/imigração ilegal". Ainda segundo o Departamento de Estado, o seqüestro continua sendo "um dos problemas mais perniciosos" na América Latina. Dezenove norte-americanos foram seqüestrados na região no ano passado: cinco na Colômbia, cinco no Haiti e quatro no México. Continuam aparecendo no informe como grupos terroristas internacionais as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o Exército de Libertação Nacional (ELN), as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) - os três na Colômbia - e o Sendero Luminoso, no Peru.