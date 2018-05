Há voto suficiente para aprovar Start-2, diz senador

O republicano Jon Kyl, que também participou do programa, sugeriu que o tratado não receberá o apoio dos senadores de seu partido, do qual precisa para ser aprovado sem mudanças. O Start-2 precisa do suporte de dois terços do Senado para ser ratificado. "Esse tratado ainda precisa ser corrigido. Não teremos tempo para lidar com isso", afirmou Kyl, que também é o segundo republicano mais importante da Câmara.

Os democratas estão tentando empurrar uma série de medidas para votação pelo Congresso antes do final do ano. Eles terão menos influência na próxima sessão legislativa que começa em janeiro, à medida que os republicanos assumirão o controle da Câmara dos Representantes. As informações são da Dow Jones.