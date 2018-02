Haaretz adverte sobre candidatura de Menem O diário israelense Haaretz advertiu em sua edição desta quarta-feira que Tel Aviv deve acompanhar com atenção as próximas eleições na Argentina, onde pode voltar a ganhar Carlos Menem, durante cujo mandato ocorreram em Buenos Aires os atentados explosivos contra a embaixada de Israel, em 1992, e contra a associação assistencial judaica AMIA, em 1994. Em um comentário assinado por Eliahu Salpeter, o jornal recordou que recentemente o New York Times publicou o testemunho de um desertor iraniano, o qual assegurou que Menem recebeu US$ 10 milhões para ocultar a suposta responsabilidade do Irã nos atentados. Segundo Salpeter, as eleições presidenciais de março na Argentina não podem ser consideradas como um assunto interno do país sul-americano após a candidatura Menem. O Haaretz estima que "a crise econômica" vivida pela Argentina incentivará o voto em Menem e que, se assim for, Israel deve encontrar urgentemente respostas às interrogações que subsistem após os atentados em Buenos Aires, onde ainda não foram encontrados os responsáveis. Fontes governamentais em Tel Aviv, que não comentaram o artigo do Haaretz, disseram, no entanto, que há muito tempo Israel atribui a autoria dos atentados na Argentina à organização fundamentalista Hezbollah e a seu maior financiador, o Irã.