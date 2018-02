Habitantes de povoado somem sem deixar rastros As autoridades colombianas tentam descobrir nesta quarta-feira o paradeiro de centenas de habitantes do povoado de Puerto Alvira, que de lá teriam fugido por pressão da guerrilha que disputa essa região com os grupos paramilitares. "Eles saíram em uma espécie de êxodo para proteger suas vidas", disse nesta quarta-feira o ministro do Interior, Armando Estrada, aos jornalistas. Estrada assegurou que na sexta-feira passada as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ameaçaram Puerto Alvira e exigiram a saída dos moradores. Um dia depois, o Exército ocupou a zona para permitir o retorno dos camponeses a esta localidade a 260 quilômetros a sudeste de Bogotá. "Sabemos que 500 pessoas, aproximadamente, saíram do povoado. Ainda não podemos dizer com precisão se houve algum seqüestro, mas é de estranhar que, embora o Exército esteja ali, não tenha voltado ninguém", admitiu o ministro. Aparentemente, os camponeses embarcaram em lanchas e partiram pelo rio Guaviare, que atravessa o povoado. "A situação é difícil, a verdade é que só há cinco famílias aqui. Supomos que o resto da comunidade esteja em Barranco Colorado ou nas fazendas", disse o secretário de governo do departamento (estado) de Meta, José Rafael Caliz, aos jornalistas. No entanto, o Defensor do Povo, Eduardo Cifuentes, assegurou que cerca de 1.200 habitantes de Puerto Alvira foram forçados a se transferir para povoados próximos, no que constitui uma grave violação do direito humanitário internacional. "Pela magnitude, trata-se de uma tomada maciça de reféns... As Farc têm de libertá-los de imediato", afirmou Cifuentes. O comandante da Polícia Nacional, general Luis Ernesto Gilibert, indicou que os habitantes teriam se dirigido "a Mapiripán ou a San José del Guaviare", já que na região há grandes plantações de coca que provocam a guerra entre as Farc e os paramilitares. Um suboficial do lugar que não quis ser identificado confirmou para a Associated Press que o povoado de Puerto Alvira que faz parte do município de Mapiripán, encontra-se vazio.