Hacker adolescente vendeu notas escolares por US$ 5 Um racker (pirata de computador) adolescente entrou na base de dados de sua escola e cobrou de diversos colegas para melhorar suas notas. Agora, os 4.500 alunos da escola correm o risco de não serem aprovados. Os professores da escola secundária Western High, no condado de Broward, ao norte de Miami, receberam instruções para revisar exaustivamente as notas de todos os estudantes a apenas uma semana do fim do ano letivo norte-americano. O diretor da escola afirmou que um jovem "mago dos computadores" admitiu ter cobrado pelo menos US$ 5 de cerca de 20 alunos para alterar suas notas ou faltas. Outro aluno de igual habilidade também está envolvido. Porém, seus nomes são mantidos em sigilo, já que todos são menores de idade.