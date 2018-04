Hackers atacam empresa de gás lacrimogêneo nos EUA

O Anonymous assumiu uma série de ataques na internet e cada vez mais concentra suas ações em companhias de segurança e organizações governamentais e de Justiça. O grupo com frequência atua em conjunto com os movimentos de protesto "Ocupe" nos Estados Unidos e expressou solidariedade com as manifestações a favor de democracia pelo mundo árabe.

Nesta terça-feira, o Anonymous disse que atacou a Combined Systems porque a companhia fornece armas usadas "para reprimir nossos movimentos revolucionários". Os hackers também assumiram o roubo e a publicação de informação pessoal de clientes e empregados da Jamestown, uma empresa com sede na Pensilvânia. As informações são da Associated Press.