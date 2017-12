Hackers atacam site da Casa Branca Hackers atacaram o site da Casa Branca ontem, causando lentidão, informou a administração Bush e uma companhia que monitora o tráfego na Internet. Os invasores enviaram uma grande quantidade de dados para o site, provocando uma sobrecarga. Dessa forma, as páginas da Casa Branca ficaram inacessíveis por cerca de seis horas. Segundo oficiais, o conteúdo do site não foi danificado nem alterado. O ataque também causou lentidão no provedor de Internet da Casa Branca, deixando os funcionários do local sem acesso à Web. Segundo Jimmy Orr, responsável por assuntos de mídia da Casa Branca, esse tipo de ataque é conhecido por "denial of service" (bloqueio de serviço). "Nós não vamos especular sobre a origem do ataque, mas nós já temos alguns suspeitos", disse. A Keynote Systems, de San Mateo, Califórnia, que monitora o tráfego na Internet também confirmou o ataque. De acordo com a empresa, o site ficou fora do ar a partir das 4 horas da manhã e a lentidão durou seis horas. O site da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos), segundo a Keynote, sofreu um ataque similar na terça-feira passada, porém não ficou bloqueado. O porta-voz da CIA Mark Mansfield admitiu ontem que o site foi atacado, mas disse esse tipo de procedimento é comum Na semana passada, hackers invadiram os sites dos departamentos do Trabalho, Saúde e Serviços Humanos. Os oficiais acreditam que os invasores eram chineses. Acredita-se ainda que hackers chineses invadiram outros sites norte-americanos.