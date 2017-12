Hackers derrubam leilão da perna da estátua de Saddam O leilão da perna esquerda da estátua do presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein, derrubada pelas forças anglo-americanas em 9 de abril de 2003, foi suspenso nesta quarta-feira por causa de um ataque de hackers. Segundo as agências internacionais, a peça foi oferecida na internet pela casa alemã de leilões Azubo, situada em Oberhausen. Quando o lance chegou a dez mil euros (mais de R$ 36 mil), cerca 35 mil acessos vindos da região de Colônia, também na Alemanha, derrubaram o site. A empresa informou que pouco antes do ataque recebeu uma ameaça. O caso chamou a atenção da Receita Federal alemã, que irá investigar a autenticidade da peça e como ela entrou no país. Segundo a Azubo, a perna é de metal e tem 1,70 metros. Ela teria sido vendida por soldados britânicos a um comerciante alemão.