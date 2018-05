Hackers lançam ofensiva na rede para vingar cerco financeiro ao WikiLeaks

Hackers solidários ao WikiLeaks lançaram um amplo ciberataque contra entidades que tentam sufocar, financeiramente e judicialmente, a organização de Julian Assange. Os alvos ontem foram um banco suíço e as redes Mastercard e Visa - que haviam suspendido seus serviços ao WikiLeaks -, além da procuradoria da Suécia, que pede a extradição de Assange, preso em Londres.

No Twitter, supostos responsáveis pelos ataques batizaram a ofensiva de "Operação Troco". Também ontem, o número de fãs da página do WikiLeaks no Facebook chegou a 1 milhão.

A Mastercard admitiu que estava sofrendo "quedas de serviço" em seu sistema de verificação de pagamentos. A empresa foi obrigada a garantir publicamente que seus clientes poderiam continuar a usar os cartões com segurança. Além dos três grandes ataques de ontem, hackers partidários de Assange já invadiram páginas e prejudicaram o funcionamento da Amazon, PayPal e EveryDNS - todas cortaram seus serviços ao WikiLeaks, sob pressão dos EUA.

O governo americano, pela primeira vez, falou publicamente sobre os prejuízos que o WikiLeaks provocou em suas ações e procedimentos diários. Segundo P.J. Crowley, porta-voz do Departamento de Estado, grandes reuniões de diplomatas americanos e estrangeiros deram lugar a eventos mais reservados. Não está claro, porém, se a mudança foi provocada pelo temor de novos vazamentos ou pela pressão de aliados envolvidos na divulgação de documentos.

Uma fonte de Washington negou que o governo pretenda transferir alguns diplomatas citados em telegramas. "Não achamos que será necessário. O vazamento causou danos substanciais e levará algum tempo para resolvermos essa questão." Crowley foi mais cauteloso. "Obviamente, veremos se algum diplomata em especial é boicotado em países ressentidos com o que foi revelado."

O secretário da Defesa, Robert Gates, mostrou-se otimista, dizendo que os vazamentos foram lamentáveis e inoportunos, mas não causarão danos graves. Já o coronel Dave Lapan, porta-voz do Pentágono, afirma que há sinais de que potências estrangeiras estão se retirando de negociações com os EUA.

Lobby. O WikiLeaks também retaliou ontem as redes Visa e Mastercard. O site divulgou telegramas que mostram que os EUA fizeram lobby junto ao governo russo para que uma lei local fosse alterada para não prejudicar as duas empresas. Em outro documento, Washington entrou em cena junto ao governo turco para amenizar as críticas à Mastercard depois que a empresa publicou um guia turístico que citava as aspirações curdas e o genocídio armênio. / REUTERS, THE GUARDIAN e AP

SEGREDOS

O conteúdo das mensagens

BRASIL

Lei antiterror

Dilma é responsabilizada por barrar projeto de lei em 2008

Plano de Defesa

EUA dizem que submarino nuclear é elefante branco

Bolívia

Ministro da Defesa disse que Evo Morales teria tumor nasal

Olimpíada no Rio

EUA julgam inadequada a preparação para a Copa e os Jogos. Brasil temeria ataque

Venezuela

Lula teria negociado com EUA apoio à oposição venezuelana

MUNDO

Espionagem na ONU

Foram coletados dados biométricos até do secretário-geral, Ban Ki-moon

Irã

Países árabes pediram aos EUA que atacassem o país

China

Governo contratou equipe de hackers e atacou o Google

Armas nucleares

EUA têm ogivas na Alemanha, Holanda, Bélgica e Turquia

China

Pequim poderia abandonar a Coreia do Norte

Israel

Governo consultou palestinos e Egito antes de atacar Gaza

Irã

Teerã estuda comprar urânio de Venezuela e Bolívia

Egito

País ameaçou produzir arma nuclear caso o Irã obtenha um arsenal atômico

EUA

Documento aponta lugares estratégicos para os EUA no Brasil e no mundo