Hagel deixará cargo de Secretário da Defesa, diz NYT

WASHINGTON - O Secretário da Defesa americano, o republicano Chuck Hagel, deixará o cargo, afirmou nesta segunda-feira, 24, o jornal New York Times. Essa será a primeira baixa no Gabinete de Barack Obama após o Partido Democrata perder a maioria no Senado.

O presidente, que deve anunciar a renúncia de Hagel nesta segunda, pediu que o secretário - único republicano na equipe de Segurança - deixasse o cargo na sexta-feira após diversas reuniões, afirmaram fontes do governo ao jornal americano.

A decisão de Obama de remover Hagel, segundo as fontes, é um reconhecimento de que a ameaça do grupo extremista Estado Islâmico (EI) requer diferentes medidas diferentes das apresentadas pelo secretário.

Com experiência militar, Hagel chegou ao cargo para gerenciar a retirada das tropas americanas do Afeganistão e diminuir o orçamento do Pentágono. /NYT