Haia afasta acusação de genocídio contra Bashir Os juízes de apelação do Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, na Holanda, ordenaram hoje aos promotores que reconsiderem as acusações de genocídio apresentadas contra o presidente do Sudão, Omar Bashir. Em março do ano passado, a Corte emitiu contra Bashir uma ordem internacional de captura para que respondesse por sete acusações de crimes de guerra e de lesa humanidade, entre elas assassinato, tortura, estupro e expulsão forçada de habitantes de Darfur, no oeste sudanês.